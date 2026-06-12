Москва12 июнВести.Губернатор Василий Анохин сообщил об уничтожении трех БПЛА над Смоленской областью.
По его словам, пострадавших, а также повреждений зданий и инфраструктуры нет.
В течение дня силами и средствами Министерства обороны России в небе над Смоленской областью уничтожены 3 БПЛАсказано в сообщении
Глава субъекта предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Он призвал население к бдительности и попросил при обнаружении подозрительных предметов звонить по телефону экстренных служб.