Анохин: ПВО сбила три БПЛА над Смоленской областью

Три БПЛА уничтожены над Смоленской областью Анохин: ПВО сбила три БПЛА над Смоленской областью

Москва12 июн Вести.Губернатор Василий Анохин сообщил об уничтожении трех БПЛА над Смоленской областью.

По его словам, пострадавших, а также повреждений зданий и инфраструктуры нет.

В течение дня силами и средствами Министерства обороны России в небе над Смоленской областью уничтожены 3 БПЛА сказано в сообщении

Глава субъекта предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Он призвал население к бдительности и попросил при обнаружении подозрительных предметов звонить по телефону экстренных служб.