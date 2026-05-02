Москва2 маяВести.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что над территорией региона уничтожены 13 беспилотников противника. Пострадавших и повреждений инфраструктуры, по его словам, нет.
Над территорией Смоленской области силами ВКС России и ПВО Министерства обороны России сбито 13 украинских БПЛАнаписал губернатор в мессенджере MAX
На места падений их обломков направлены оперативные службы.
Анохин напомнил жителям, что в регионе сохраняется беспилотная опасность, и призвал соблюдать меры предосторожности.