Анохин сообщил о 13 БПЛА, сбитых над Смоленской областью Над Смоленской областью уничтожено 13 БПЛА

Москва2 мая Вести.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что над территорией региона уничтожены 13 беспилотников противника. Пострадавших и повреждений инфраструктуры, по его словам, нет.

Над территорией Смоленской области силами ВКС России и ПВО Министерства обороны России сбито 13 украинских БПЛА написал губернатор в мессенджере MAX

На места падений их обломков направлены оперативные службы.

Анохин напомнил жителям, что в регионе сохраняется беспилотная опасность, и призвал соблюдать меры предосторожности.