Три БПЛА ликвидированы над Смоленской областью

Над Смоленской областью сбиты три беспилотника Три БПЛА ликвидированы над Смоленской областью

Москва28 июн Вести.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о нейтрализации над территорией региона трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Уважаемые смоляне, в течение дня силами Министерства обороны России в небе над Смоленской областью уничтожено три вражеских беспилотника написал он в мессенджере MAX

Пострадавших и разрушений нет.

На месте падения обломков работают оперативные службы.

Губернатор призвал жителей быть внимательными и в случае обнаружения подозрительных предметов звонить по телефону 112.