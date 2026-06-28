Москва28 июнВести.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о нейтрализации над территорией региона трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Уважаемые смоляне, в течение дня силами Министерства обороны России в небе над Смоленской областью уничтожено три вражеских беспилотниканаписал он в мессенджере MAX
Пострадавших и разрушений нет.
На месте падения обломков работают оперативные службы.
Губернатор призвал жителей быть внимательными и в случае обнаружения подозрительных предметов звонить по телефону 112.