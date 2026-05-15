Москва15 маяВести.Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал об уничтожении над территорией региона трех вражеских дронов. Об этом он сообщил в мессенджере MAX.
По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
Силами ПВО Министерства обороны России уничтожены 3 БПЛАсказано в сообщении
В регионе сохраняется угроза атаки БПЛА, российские средства ПВО готовы к отражению вражеских атак.
Анохин попросил население соблюдать меры безопасности и не нарушать введенный ранее запрет на распространение информации о последствиях ударов БПЛА, а также о работе ПВО и РЭБ.
При обнаружении фрагментов сбитых летательных аппаратов противника следует обращаться по номеру телефона 112.