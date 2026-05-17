Анохин: в Смоленской области сбили 6 БПЛА, беспилотная опасность сохраняется Зенитчики сбили 6 вражеских дронов в Смоленской области

Москва17 мая Вести.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в мессенджере MAX об уничтожении 6 БПЛА противника над территорией региона.

В настоящее время на местах падений обломков беспилотников работают оперативные службы.

Уважаемые смоляне, на территории Смоленской области силами ВКС России и ПВО Министерства обороны России сбито 6 украинских БПЛА сказано в сообщении

По предварительным данным, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.

Он напомнил жителям региона, что при обнаружении фрагментов сбитых БПЛА к ним нельзя приближаться, следует сообщить об их обнаружении по телефону 112.

Также Анохин подчеркнул, что беспилотная опасность на территории области сохраняется.