Москва7 маяВести.На территории Смоленской области за прошедшую ночь было обнаружено и уничтожено 6 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Такие сведения привел губернатор региона Василий Анохин.
Соответствующую информацию он разметил в своем канале в MAX.
Силами ПВО Минобороны России и ВКС России над территорией Смоленской области сбито 6 вражеских БПЛАнаписал глава области
К местам падений фрагментов украинских беспилотников выехали специалисты оперативных служб.
Режим беспилотной опасности в Смоленской области продолжает сохраняться.
Ранее также сообщалось об уничтожении 121 БПЛА Украины в воздушном пространстве Брянской области.