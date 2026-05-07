В Смоленской области было сбито 6 беспилотников ВСУ

Система ПВО Минобороны уничтожила 6 БПЛА в Смоленской области В Смоленской области было сбито 6 беспилотников ВСУ

Москва7 мая Вести.На территории Смоленской области за прошедшую ночь было обнаружено и уничтожено 6 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Такие сведения привел губернатор региона Василий Анохин.

Соответствующую информацию он разметил в своем канале в MAX.

Силами ПВО Минобороны России и ВКС России над территорией Смоленской области сбито 6 вражеских БПЛА написал глава области

К местам падений фрагментов украинских беспилотников выехали специалисты оперативных служб.

Режим беспилотной опасности в Смоленской области продолжает сохраняться.

Ранее также сообщалось об уничтожении 121 БПЛА Украины в воздушном пространстве Брянской области.