Губернатор Анохин: над Смоленской областью сбито и подавлено 7 беспилотников

Москва19 мая Вести.В воздушном пространстве Смоленской области был сбито и подавлено семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он подчеркнул, что атака на область не привела к пострадавшим и разрушениям.

Над территорией Смоленской области силами ВКС России, ПВО и РЭБ Минобороны РФ сбито и подавлено 7 украинских беспилотников написал глава области в MAX

Он также уточнил, что на местах падения обломков сбитой техники уже работают оперативные службы.

Режим беспилотной опасности сохраняется на территории региона.