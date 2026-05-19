Москва19 маяВести.В воздушном пространстве Смоленской области был сбито и подавлено семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он подчеркнул, что атака на область не привела к пострадавшим и разрушениям.
Над территорией Смоленской области силами ВКС России, ПВО и РЭБ Минобороны РФ сбито и подавлено 7 украинских беспилотниковнаписал глава области в MAX
Он также уточнил, что на местах падения обломков сбитой техники уже работают оперативные службы.
Режим беспилотной опасности сохраняется на территории региона.