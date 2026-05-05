Москва5 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) и Воздушно-космические силы (ВКС) над территорией Смоленской области уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Сбиты 11 украинских БПЛА. Пострадавших среди населения и повреждений инфраструктуры нетнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
На места падения обломков дронов направлены оперативные службы.
Анохин также поблагодарил военнослужащих за проделанную работу.
В Смоленской области сохраняется режим беспилотной опасности.
По данным Министерства обороны РФ, всего с 9.00 до 14.00 мск над российскими регионами перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.