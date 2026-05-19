Москва19 мая Вести.В воздушном пространстве Смоленской области было уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Анохин.

Пострадавших среди жителей, как и повреждений инфраструктуры, не зафиксировано.

Над территорией региона силами ВКС России, ПВО и РЭБ Минобороны России сбито и подавлено 16 БПЛА написал глава области в MAX

На местах падения фрагментов украинских беспилотников работают специалисты оперативных служб. В Смоленской области сохраняется режим беспилотной опасности.