Москва19 маяВести.В воздушном пространстве Смоленской области было уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Анохин.
Пострадавших среди жителей, как и повреждений инфраструктуры, не зафиксировано.
Над территорией региона силами ВКС России, ПВО и РЭБ Минобороны России сбито и подавлено 16 БПЛАнаписал глава области в MAX
На местах падения фрагментов украинских беспилотников работают специалисты оперативных служб. В Смоленской области сохраняется режим беспилотной опасности.