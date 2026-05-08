Губернатор Анохин: в Смоленской области ночью и утром сбито 12 БПЛА Над Смоленской областью сбито 12 беспилотников ВСУ

Москва8 мая Вести.В воздушном пространстве Смоленской области было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов. Таковы сведения губернатора региона Василия Анохина.

Сегодня ночью и в утренние часы силами ВКС России и ПВО Минобороны РФ сбито 12 вражеских БПЛА написал он в MAX

Согласно приведенным главой области сведениям, жители региона не пострадали. Разрушений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

К местам падения фрагментов сбитой техники ВСУ выдвинулись оперативные службы.

Утром 8 мая также сообщалось о налете украинских БПЛА на Москву, Калужскую, Воронежскую, Брянскую области и ряд других регионов России.