Москва8 маяВести.В воздушном пространстве Смоленской области было обнаружено и уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов. Таковы сведения губернатора региона Василия Анохина.
Сегодня ночью и в утренние часы силами ВКС России и ПВО Минобороны РФ сбито 12 вражеских БПЛАнаписал он в MAX
Согласно приведенным главой области сведениям, жители региона не пострадали. Разрушений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.
К местам падения фрагментов сбитой техники ВСУ выдвинулись оперативные службы.
Утром 8 мая также сообщалось о налете украинских БПЛА на Москву, Калужскую, Воронежскую, Брянскую области и ряд других регионов России.