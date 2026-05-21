Москва21 мая Вести.Силами ВКС РФ, ПВО и РЭБ Минобороны РФ сбито и ликвидировано 14 украинских БПЛА. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры не обнаружено. Оперативные службы работают на местах падения обломков беспилотников.

Уважаемые смоляне, в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА. Прошу вас соблюдать меры безопасности говорится в сообщении

Губернатор напомнил о запрете на распространение информации о работе систем ПВО и РЭБ, а также о последствиях атак БПЛА.