Москва13 маяВести.Украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.
По данным главы региона, Воздушно-космические силы, расчеты средств противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 14 беспилотных летательных аппаратов.
Пострадавших среди жителей нет, повреждений инфраструктуры не зафиксированоговорится в заявлении руководителя субъекта, опубликованном в мессенджере MAX
Василий Анохин подчеркнул, что на территории Смоленской области сохраняется угроза атаки беспилотников, силы ПВО находятся в готовности к отражению ударов БПЛА.