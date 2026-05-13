Анохин: ВКС, ПВО и РЭБ перехватили в Смоленской области 14 беспилотников В Смоленской области сбили 14 украинских БПЛА, повреждений нет

Москва13 мая Вести.Украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.

По данным главы региона, Воздушно-космические силы, расчеты средств противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 14 беспилотных летательных аппаратов.

Пострадавших среди жителей нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано говорится в заявлении руководителя субъекта, опубликованном в мессенджере MAX

Василий Анохин подчеркнул, что на территории Смоленской области сохраняется угроза атаки беспилотников, силы ПВО находятся в готовности к отражению ударов БПЛА.