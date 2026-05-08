Москва8 мая Вести.Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и Воздушно-космические силы (ВКС) РФ над территорией Смоленской области уничтожили 7 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.

Сбиты 7 украинских БПЛА. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На места падений обломков … направлены оперативные службы написал он в своем канале в мессенджере MAX

В Смоленской области сохраняется угроза беспилотной опасности. Граждан призвали быть более внимательными и соблюдать меры предосторожности.