До 15 увеличилось число БПЛА, уничтоженных за день в Смоленской области

До 15 увеличилось число БПЛА, сбитых за день в Смоленской области До 15 увеличилось число БПЛА, уничтоженных за день в Смоленской области

Москва4 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), а также Воздушно-космические силы (ВКС) над территорией Смоленской области уничтожили еще 4 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин.

Сбиты 4 вражеских БПЛА. На места падения обломков дронов направлены оперативные службы написал он в своем канале в мессенджере MAX

В Смоленской области сохраняется угроза беспилотной опасности, граждан призвали быть более осторожными.

Утром 4 мая в регионе были уничтожены 3 вражеских БПЛА, днем — еще 8.