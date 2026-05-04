Москва4 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО), а также Воздушно-космические силы (ВКС) над территорией Смоленской области уничтожили еще 4 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин.
Сбиты 4 вражеских БПЛА. На места падения обломков дронов направлены оперативные службынаписал он в своем канале в мессенджере MAX
В Смоленской области сохраняется угроза беспилотной опасности, граждан призвали быть более осторожными.
Утром 4 мая в регионе были уничтожены 3 вражеских БПЛА, днем — еще 8.