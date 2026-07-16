Москва16 июлВести.Силы противовоздушной (ПВО) уничтожили 9 украинских беспилотников над территорией Смоленской области. Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин.
Враг совершил атаки ночью 16 июля.
Сбиты 9 вражеских БПЛА. Среди населения пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. На местах падения обломков беспилотников работают оперативные службынаписал Анохин в своем канале в мессенджере МАХ
В Смоленской области сохраняется режим беспилотной опасности. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности.
Анохин также поблагодарил бойцов ВС РФ за проделанную работу.