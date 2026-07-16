Силы ПВО уничтожили 9 вражеских БПЛА над территорией Смоленской области

Над территорией Смоленской области сбиты 9 вражеских БПЛА Силы ПВО уничтожили 9 вражеских БПЛА над территорией Смоленской области

Москва16 июл Вести.Силы противовоздушной (ПВО) уничтожили 9 украинских беспилотников над территорией Смоленской области. Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин.

Враг совершил атаки ночью 16 июля.

Сбиты 9 вражеских БПЛА. Среди населения пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. На местах падения обломков беспилотников работают оперативные службы написал Анохин в своем канале в мессенджере МАХ

В Смоленской области сохраняется режим беспилотной опасности. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности.

Анохин также поблагодарил бойцов ВС РФ за проделанную работу.