Москва4 маяВести.Воздушно-космические силы (ВКС) России над территорией Смоленской области уничтожили еще 8 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин.

Утром 4 мая в регионе были уничтожены 3 вражеских БПЛА.

Сбиты 8 украинских БПЛА. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано

написал Анохин в своем канале в мессенджере MAX

Оперативные службы работают на местах падения обломков дронов.

В Смоленской области сохраняется режим беспилотной опасности. Граждан призвали быть более внимательными.