Москва4 маяВести.Воздушно-космические силы (ВКС) России над территорией Смоленской области уничтожили еще 8 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин.
Утром 4 мая в регионе были уничтожены 3 вражеских БПЛА.
Сбиты 8 украинских БПЛА. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксированонаписал Анохин в своем канале в мессенджере MAX
Оперативные службы работают на местах падения обломков дронов.
В Смоленской области сохраняется режим беспилотной опасности. Граждан призвали быть более внимательными.