Москва7 маяВести.Воздушно-космические силы (ВКС) России над территорией Смоленской области обнаружили и уничтожили 4 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.
Сбиты 4 украинских беспилотника. Пострадавших среди населения и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. Оперативные службы работают на местах падений БПЛАнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
В Смоленской области сохраняется угроза беспилотной опасности. Граждан призвали соблюдать меры предосторожности.