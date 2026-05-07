ВКС сбили 4 украинских БПЛА над территорией Смоленской области

ВКС сбили 4 беспилотника над территорией Смоленской области ВКС сбили 4 украинских БПЛА над территорией Смоленской области

Москва7 мая Вести.Воздушно-космические силы (ВКС) России над территорией Смоленской области обнаружили и уничтожили 4 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.

Сбиты 4 украинских беспилотника. Пострадавших среди населения и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. Оперативные службы работают на местах падений БПЛА написал он в своем канале в мессенджере MAX

В Смоленской области сохраняется угроза беспилотной опасности. Граждан призвали соблюдать меры предосторожности.