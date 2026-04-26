Военнослужащие ВС РФ успешно отразили воздушную атаку в Смоленской области Военнослужащие ВС РФ успешно отразили атаку 7 дронов в Смоленской области

Москва26 апр Вести.Подразделения воздушно-космических сил (ВКС), противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили 7 украинских беспилотников в Смоленской области. Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин.

Враг совершил атаку ночью и утром 26 апреля.

Сбито и подавлено 7 украинских БПЛА. Пострадавших среди населения и разрушений объектов инфраструктуры нет написал Анохин в своем канале в мессенджере MAX

На места падений обломков дронов направлены оперативные службы.

По данным Министерства обороны России, всего с 20.00 мск 25 апреля до 7.00 мск 26 апреля над российскими регионами перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотника.