Москва26 апрВести.Подразделения воздушно-космических сил (ВКС), противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили 7 украинских беспилотников в Смоленской области. Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин.
Враг совершил атаку ночью и утром 26 апреля.
Сбито и подавлено 7 украинских БПЛА. Пострадавших среди населения и разрушений объектов инфраструктуры нетнаписал Анохин в своем канале в мессенджере MAX
На места падений обломков дронов направлены оперативные службы.
По данным Министерства обороны России, всего с 20.00 мск 25 апреля до 7.00 мск 26 апреля над российскими регионами перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотника.