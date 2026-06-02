Подразделения воздушно-космических сил (ВКС) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Сбито и подавлено три украинских БПЛА. Пострадавших среди населения нет, разрушений инфраструктуры не зафиксированонаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
На местах падения обломков дронов работают оперативные службы.
Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности.
По данным Министерства обороны РФ, с 8.00 до 20.00 мск над российскими регионами перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.