Москва3 июнВести.Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией Смоленской области подавили два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин.
Подавлены два украинских БПЛА. Пострадавших среди населения и разрушения инфраструктуры нет. На места падения обломков беспилотников направлены оперативные службынаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В Смоленской области сохраняется угроза беспилотной опасности. Граждан призвали соблюдать необходимые меры предосторожности.
Ночью 3 июня киевский режим предпринял очередную попытку атаки на важные инфраструктурные объекты региона. Российские военнослужащие уничтожили 31 украинский беспилотник, однако в результате падения обломков дронов погибли двое пожарных.