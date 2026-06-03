Над территорией Смоленской области подавлены два украинских БПЛА ВС РФ подавили 2 украинских БПЛА над Смоленской областью

Москва3 июн Вести.Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией Смоленской области подавили два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин.

Подавлены два украинских БПЛА. Пострадавших среди населения и разрушения инфраструктуры нет. На места падения обломков беспилотников направлены оперативные службы написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Смоленской области сохраняется угроза беспилотной опасности. Граждан призвали соблюдать необходимые меры предосторожности.

Ночью 3 июня киевский режим предпринял очередную попытку атаки на важные инфраструктурные объекты региона. Российские военнослужащие уничтожили 31 украинский беспилотник, однако в результате падения обломков дронов погибли двое пожарных.