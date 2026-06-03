Двое пожарных погибли при ночной атаке украинских БПЛА на Смоленскую область

Двое пожарных погибли при ночной атаке дронов ВСУ на Смоленскую область Двое пожарных погибли при ночной атаке украинских БПЛА на Смоленскую область

Москва3 июн Вести.Двое пожарных 30-й пожарно-спасательной части (по охране Ершичского муниципального округа) отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области погибли во время ночной атаки украинских террористов на регион. Об этом рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Смоленская область скорбит по героически погибшим землякам. Спасатели, Иван Егорович Корчевой и Максим Николаевич Ефременков… Легкие ранения получили также двое сотрудников 30-й пожарно-спасательной части … и местный житель. Их жизням ничего не угрожает написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Погибшие были людьми высочайшего мужества и долга, которые останутся примером настоящей храбрости, добавил губернатор.

Он также выразил соболезнования родным и близким жертв. Семьям будет оказана необходимая помощь.

Ночью 3 июня киевский режим предпринял очередную попытку атаки на важные инфраструктурные объекты Смоленской области. Российские военнослужащие уничтожили 31 украинский беспилотник.