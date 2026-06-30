Сотрудник МЧС и сторож автостоянки погибли при атаке ВСУ в ДНР

Сотрудник пожарно-спасательной части МЧС погиб в ДНР Сотрудник МЧС и сторож автостоянки погибли при атаке ВСУ в ДНР

Москва30 июн Вести.Два человека, в том числе сотрудник МЧС, погибли при атаке ВСУ в ДНР, еще девять мирных граждан пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его данным, ночью 30 июня сотрудники 10-й пожарно-спасательной части во время тушения двух грузовых автомобилей были атакованы дронами.

В результате четверо сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы. К сожалению, командир отделения получил травмы, несовместимые с жизнью. Также погиб сторож автостоянки – мужчина 1969 г.р. написал Пушилин

Кроме того, в районе Горловки был атакован автомобиль скорой помощи, пострадали три медика – две женщины и мужчина.

В Центрально-Городском районе Горловки ранения получил сотрудник коммунального предприятия. Кроме того, пострадали две женщины 1964 и 1961 г.р.