Москва30 июнВести.Два человека, в том числе сотрудник МЧС, погибли при атаке ВСУ в ДНР, еще девять мирных граждан пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин.
По его данным, ночью 30 июня сотрудники 10-й пожарно-спасательной части во время тушения двух грузовых автомобилей были атакованы дронами.
В результате четверо сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы. К сожалению, командир отделения получил травмы, несовместимые с жизнью. Также погиб сторож автостоянки – мужчина 1969 г.р.написал Пушилин
Кроме того, в районе Горловки был атакован автомобиль скорой помощи, пострадали три медика – две женщины и мужчина.
В Центрально-Городском районе Горловки ранения получил сотрудник коммунального предприятия. Кроме того, пострадали две женщины 1964 и 1961 г.р.