Два жителя ДНР погибли, семь пострадали при атаках ударных беспилотников

В ДНР беспилотник атаковал тепловоз, погиб 19-летний дублер помощника машиниста Два жителя ДНР погибли, семь пострадали при атаках ударных беспилотников

Москва9 авг Вести.Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в мессенджере MAX о погибших и раненых в результате атак украинских беспилотников на населенные пункты республики.

Так, на железнодорожном перегоне Волноваха – Карань Волновахского округа дрон атаковал тепловоз. Погиб дублер помощника машиниста – парень 2007 года рождения, машинист и его помощник 1981 и 1991 года рождения получили ранения средней степени тяжести.

Еще один мужчина, 1978 года рождения, погиб на автодороге Р-280 "Новороссия" в районе села Камышеватое Мангушского округа.

В Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки на АЗС ранения получил оператор заправки – мужчина 1971 года рождения. Там же во время другой атаки пострадали женщины 2005 и 1964 годов рождения и мужчина 1971 год рождения.

В Центрально-Городском районе Макеевки пострадал мужчина 1973 года рождения.

Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, заверил Пушилин.

В разных населенных пунктах ДНР повреждены три жилых дома, четыре объекта гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, шесть грузовых и два легковых автомобиля, спецтехника.