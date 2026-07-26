Москва26 июлВести.В Донецкой Народной Республике в результате атак украинских беспилотников погибли два человека, еще 14 человек получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в мессенджере MAX.
Два человека погибли, еще четырнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУнаписал Денис Пушилин
В Никитовском районе Горловки дрон атаковал рейсовый автобус: погибли водитель 1964 года рождения и пассажир 1966 года рождения. Ранения получили семь пассажиров.
В Центрально-Городском районе под удар попала машина скорой помощи – ранены три медика и пациент.
Также пострадали мужчины в Калининском районе Горловки, на трассе Донецк – Мариуполь и в Зугрэсе.
Всем пострадавшим оказывается помощь.
Глава ДНР выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.