В ДНР два человека погибли и 14 пострадали при атаках беспилотников

В ДНР в результате атак дронов погибли два мирных жителя, еще 14 ранены В ДНР два человека погибли и 14 пострадали при атаках беспилотников

Москва26 июл Вести.В Донецкой Народной Республике в результате атак украинских беспилотников погибли два человека, еще 14 человек получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в мессенджере MAX.

Два человека погибли, еще четырнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ написал Денис Пушилин

В Никитовском районе Горловки дрон атаковал рейсовый автобус: погибли водитель 1964 года рождения и пассажир 1966 года рождения. Ранения получили семь пассажиров.

В Центрально-Городском районе под удар попала машина скорой помощи – ранены три медика и пациент.

Также пострадали мужчины в Калининском районе Горловки, на трассе Донецк – Мариуполь и в Зугрэсе.

Всем пострадавшим оказывается помощь.

Глава ДНР выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.