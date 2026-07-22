В ДНР два человека погибли и 10 пострадали при атаках БПЛА и подрывах на минах

В ДНР при атаках беспилотников и подрывах погибли два человека, 10 ранены В ДНР два человека погибли и 10 пострадали при атаках БПЛА и подрывах на минах

Москва22 июл Вести.В Донецкой Народной Республике в результате атак ударных беспилотников ВФУ и детонации взрывоопасных предметов погибли два человека, еще 10 – получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в мессенджере MAX.

Два человека погибли, еще десять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ и детонации ВОП говорится в публикации

На трассе Донецк - Амвросиевка в Амвросиевском округе в результате удара дрона по легковому автомобилю погибли мужчина и женщина.

В Горловке ранения получили несколько человек. на остановке в Никитовском районе пострадали двое мужчин, в Центрально-Городском районе – четыре работника коммунального предприятия, в Калининском районе – женщина.

Также в Шахтерске ранен мужчина, а в Селидово Красноармейского округа при подрыве на противопехотной мине "Лепесток" пострадал мужчина 1946 года рождения.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, отметил Денис Пушилин. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Также зафиксированы повреждения пяти объектов инфраструктуры, пяти жилых домов и автомобиля в Горловке, Дебальцево, Донецке, Мариуполе, Торезе, Амвросиевском, Волновахском, Старобешевском и Мангушском округах.