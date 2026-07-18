Пушилин: два человека погибли, еще один пострадал из-за атак украинских БПЛА

Два человека погибли в ДНР из-за ударов Украины, еще один пострадал Пушилин: два человека погибли, еще один пострадал из-за атак украинских БПЛА

Москва18 июл Вести.В Донецкой Народной Республике в результате налета ударной техники Украины погибли два человека. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что в поселке Новолуганское под Дебальцево женщина погибла в момент атаки БПЛА на жилой дом. А в Шахтерске беспилотник атаковал грузовой автомобиль – погиб мужчина.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших написал Пушилин в своем канале в MAX

Кроме того, есть пострадавший. В Калининском районе Горловки пострадал водитель автомобиля коммунальных служб. Ему оказывается медицинская помощь.