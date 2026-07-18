Москва18 июлВести.В Донецкой Народной Республике в результате налета ударной техники Украины погибли два человека. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что в поселке Новолуганское под Дебальцево женщина погибла в момент атаки БПЛА на жилой дом. А в Шахтерске беспилотник атаковал грузовой автомобиль – погиб мужчина.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшихнаписал Пушилин в своем канале в MAX
Кроме того, есть пострадавший. В Калининском районе Горловки пострадал водитель автомобиля коммунальных служб. Ему оказывается медицинская помощь.