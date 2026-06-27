Москва27 июнВести.В Донецкой Народной Республике за день в результате атак украинских беспилотников погибли два мирных жителя и еще семь человек пострадали, среди них несовершеннолетний. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в мессенджере MAX.
Два мирных жителя республики погибли и еще семь, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУнаписал Денис Пушилин
В Центрально-Городском районе Горловки погибла женщина 1956 года рождения, еще одна женщина 1952 года рождения ранена. В Никитовском районе пострадал мужчина, его возраст уточняется.
В Красногвардейском районе Макеевки погиб мужчина 1963 года рождения, пострадала женщина 1950 года рождения. У нее ранения средней степени тяжести.
В Кировском районе Донецка ранен мужчина 1960 года рождения. В Ясиноватском округе на трассе Донецк - Горловка пострадала семья - мужчина, женщина и подросток 2009 года рождения.
Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Денис Пушилин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.
Отмечается, что в результате ударов украинских беспилотников пострадали объект инфраструктуры, два жилых дома и две легковые машины в Горловке, Енакиево и Ясиноватском округе.