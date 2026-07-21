Два человека погибли и трое ранены при атаках беспилотников в ДНР

В ДНР в результате ударов дронов погибли двое мирных жителей, трое ранены Два человека погибли и трое ранены при атаках беспилотников в ДНР

Москва21 июл Вести.В Донецкой Народной Республике в результате атак ударных беспилотников Вооруженных формирований Украины погибли два мирных жителя, еще трое получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в мессенджере MAX.

Два человека погибли, еще три мирных жителя республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ написал Денис Пушилин

По его данным, на трассе Малый Керменчик - Степное в Великоновоселковском округе дрон атаковал легковой автомобиль. Погиб мужчина 1986 года рождения, также ранена женщина 1966 года рождения.

На дороге Мангуш - Бердянск в Мангушском округе под удар беспилотника попал грузовик. В результате атаки погиб мужчина 1957 года рождения и получил ранения мужчина 1969 года рождения.

В Дебальцево на трассе Дебальцево - Светлодарск ранен мужчина 1978 года рождения.

Всем пострадавшим оказывается помощь.

Глава ДНР выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Также сообщается, что зафиксированы повреждения жилого дома, шести объектов инфраструктуры, восьми грузовых и восьми легковых автомобилей в Горловке, Дебальцево, Донецке, Енакиево, Макеевке, Мариуполе, в Амвросиевском, Великоновоселковском и Мангушском округах.