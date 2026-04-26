Москва26 апрВести.Силы противовоздушной обороны РФ за прошедшую ночь ликвидировали 203 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
В публикации уточняется, что дроны были сбиты в период с 20.00 мск 25 апреля до 07.00 мск 26 апреля.
Перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного морярассказали в ведомстве
Ранее в министерстве сообщали, что российские силы ПВО 25 апреля ликвидировали 256 беспилотников ВСУ. Кроме того, были сбиты 11 авиабомб украинской армии.