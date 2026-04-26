МО: силы ПВО за ночь сбили 203 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Силы ПВО за ночь сбили 203 беспилотника ВСУ над российскими регионами МО: силы ПВО за ночь сбили 203 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Москва26 апр Вести.Силы противовоздушной обороны РФ за прошедшую ночь ликвидировали 203 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В публикации уточняется, что дроны были сбиты в период с 20.00 мск 25 апреля до 07.00 мск 26 апреля.

Перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря рассказали в ведомстве

Ранее в министерстве сообщали, что российские силы ПВО 25 апреля ликвидировали 256 беспилотников ВСУ. Кроме того, были сбиты 11 авиабомб украинской армии.