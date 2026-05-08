Богомаз: вечером и ночью в Брянской области было уничтожено 76 БПЛА

В Брянской области за 11 часов уничтожено 76 БПЛА самолетного типа Богомаз: вечером и ночью в Брянской области было уничтожено 76 БПЛА

Москва8 мая Вести.На территории Брянской области за вечернее и ночное время было обнаружено и сбито 76 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что это произошло в результате действий подразделений ПВО Минобороны РФ, огневых групп бригады "БАРС – Брянск" и спецподразделений Росгвардии по области.

В период с 20.00 7 мая до 7.00 8 мая над территорией Брянской области уничтожено 76 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в MAX

По итогам налета ударной техники ВСУ пострадавших и разрушений не зафиксировано. На местах падения обломков беспилотников работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось об атаках на Калужскую и Воронежскую области, Москву, а также на ряд других регионов страны.