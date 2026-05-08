Ночью на подлете к Москве было уничтожено 26 украинских БПЛА

За ночь на подлете к Москве было уничтожено 26 беспилотников Украины Ночью на подлете к Москве было уничтожено 26 украинских БПЛА

Москва8 мая Вести.В ночное время на подлете к Москве суммарно было уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Таковы данные по итогам стартового отрезка объявленного перемирия. Данное количество украинских БПЛА было обнаружено и сбито в период с 00.00 до 06.00 мск.

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным по случаю празднования Дня Победы перемирие в зоне конфликта с Украиной вступило в силу в пятницу, 8 мая, в полночь по московскому времени.

Оно продлится до 10 мая.

В общей же сложности, согласно данным Минобороны, с полуночи до 07.00 мск над российскими регионами сбито 264 беспилотника ВСУ.