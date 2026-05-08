Москва8 мая Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами ПВО были сбиты еще 3 украинских беспилотника. Всего на подступах к столице 8 мая были уничтожены 25 беспилотников.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал градоначальник на платформе в MAX.

По данным Минобороны России, 8 и 9 мая в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне с российской стороны объявляется перемирие. Москва в этой связи рассчитывала, что Киев последует ее примеру.

В случае возможных нарушений со стороны Украины Минобороны РФ пообещало дать адекватный ответ.