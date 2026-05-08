Собянин рассказал об уничтожении еще одного БПЛА Собянин: очередной украинский дрон, летевший на Москву, сбит

Москва8 мая Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО был унистожен еще один украинский беспилотник. Таким образом, общее количество сбитых на подлетах к Москве дронов достигло 26 штук.

"Уничтожен один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — проинформировал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

8 мая началось перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы. Оно будет действовать до начала 10 мая. Ранее о готовности объявить его на этот период заявлял президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.