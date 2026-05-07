Песков: объявленное РФ перемирие будет действовать 8 и 9 мая

В Кремле подтвердили, что перемирие в честь Дня Победы будет 8 и 9 мая Песков: объявленное РФ перемирие будет действовать 8 и 9 мая

Москва7 мая Вести.Перемирие в зоне СВО, которое Россия объявила в честь празднования Дня Победы, будет действовать 8 и 9 мая. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Да, речь идет о 8 и 9 мая заявил Песков

Также пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва никак не реагировала на заявление главы киевского режима о начале перемирия с 6 мая.

4 мая Минобороны РФ заявило, что по решению президента Владимира Путина в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая объявляется перемирие.