Москва7 маяВести.Перемирие в зоне СВО, которое Россия объявила в честь празднования Дня Победы, будет действовать 8 и 9 мая. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Да, речь идет о 8 и 9 маязаявил Песков
Также пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва никак не реагировала на заявление главы киевского режима о начале перемирия с 6 мая.
4 мая Минобороны РФ заявило, что по решению президента Владимира Путина в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая объявляется перемирие.