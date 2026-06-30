Силы ПВО нейтрализовали 46 украинских БПЛА на подлете к Москве На подлете к Москве силы ПВО обезвредили 46 украинских БПЛА

Москва30 июн Вести.Количество сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА увеличилось до 46 единиц, следует из сообщений мэра российской столицы Сергея Собянина в канале на платформе MAX утром 30 июня.

По его словам, за считанные минуты силы противовоздушной обороны нейтрализовали еще 14 вражеских беспилотников. Ранее Собянин сообщал о ликвидации 32-х БПЛА на подлете к столице. Таким образом с начала суток число сбитых воздушных целей увеличилось до 46.

Воздушная атака на Москву началась около 4.00. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский.