Собянин сообщил об уничтожении 123 украинских БПЛА на подлете к Москве

До 123 увеличилось число сбитых украинских БПЛА, летевших к Москве Собянин сообщил об уничтожении 123 украинских БПЛА на подлете к Москве

Москва16 авг Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь и утро 16 августа на подлете к российской столице отразили атаку в общей сложности 123 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следует из данных, которые опубликованы в канале мэра Москвы Сергея Собянина на платформе MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил при этом столичный градоначальник, не уточнив подробности отражения ударов вражеских БПЛА

Согласно информации Собянина, воздушная атака на Москву длится уже почти 3 часа. Данные о ликвидации первых беспилотников были опубликованы в 3.04 мск.