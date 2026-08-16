Москва16 авгВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь и утро 16 августа на подлете к российской столице отразили атаку в общей сложности 123 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следует из данных, которые опубликованы в канале мэра Москвы Сергея Собянина на платформе MAX.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служботметил при этом столичный градоначальник, не уточнив подробности отражения ударов вражеских БПЛА
Согласно информации Собянина, воздушная атака на Москву длится уже почти 3 часа. Данные о ликвидации первых беспилотников были опубликованы в 3.04 мск.