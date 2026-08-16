Москва16 авгВести.Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сбиты еще 15 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX, добавив позже данные о ликвидации еще 11 БПЛА
Ранее ночью 16 августа Собянин сообщал об уничтожении 50 вражеских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Таким образом силы ПВО нейтрализовали на подступах к столице в общей сложности 76 украинских БПЛА.