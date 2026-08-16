Собянин проинформировал о ликвидации 76 украинских БПЛА на подлете к Москве

До 76 возросло число сбитых украинских БПЛА на подлете к Москве Собянин проинформировал о ликвидации 76 украинских БПЛА на подлете к Москве

Москва16 авг Вести.Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сбиты еще 15 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX, добавив позже данные о ликвидации еще 11 БПЛА

Ранее ночью 16 августа Собянин сообщал об уничтожении 50 вражеских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Таким образом силы ПВО нейтрализовали на подступах к столице в общей сложности 76 украинских БПЛА.