Собянин сообщил об уничтожении 27 беспилотников на подлете к Москве

На подлете к Москве уничтожено 27 украинских БПЛА Собянин сообщил об уничтожении 27 беспилотников на подлете к Москве

Москва20 июл Вести.Количество сбитых на подлете к Москве украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) увеличилось до 27 единиц, следует из данных, которые опубликовал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.

По его словам, после уничтожения 15-ти дронов силы ПВО нейтрализовали еще 12 воздушных целей. Таким общее количество сбитых БПЛА увеличилось до 27.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил градоначальник

Ранее ночью 20 июля в Московской области объявлялась беспилотная и ракетная опасность. В аэропортах столичного авиаузла Жуковский, Внуково и Домодедово были введены ограничения на полеты.