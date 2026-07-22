Один БПЛА сбит ночью над Смоленской областью

Анохин сообщил о БПЛА, сбитом 22 июля над Смоленской областью Один БПЛА сбит ночью над Смоленской областью

Москва22 июл Вести.Ночью 22 июля над Смоленской областью был уничтожен один беспилотник противника. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, пострадавших среди населения, а также повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет.

За прошедшую ночь силами Министерства обороны России над территорией Смоленской области сбит один украинский БПЛА говорится в публикации

Губернатор призвал жителей Смоленской области в случае обнаружения частей БПЛА не подходить к ним, а сообщать о местоположении опасной находки по номеру 112.