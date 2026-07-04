Над Смоленской областью за ночь сбили 15 украинских БПЛА

В ночь на субботу над Смоленской областью сбили 15 вражеских дронов Над Смоленской областью за ночь сбили 15 украинских БПЛА

Москва4 июл Вести.В небе над Смоленской областью в ночь на 4 июля, субботу, уничтожили 15 украинских беспилотников, сообщил губернатор Василий Анохин.

За прошедшую ночь над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты 15 вражеских БПЛА… Выражаю благодарность нашим военным за защиту региона. Прошу жителей соблюдать меры безопасности написал глава региона в мессенджере МАХ

Он добавил, что обошлось без последствий на земле, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. На местах падения фрагментов дронов работают представители оперативных и экстренных служб.