При атаке беспилотников в Нижнекамске повреждены предприятия Беляев: в Нижнекамске предприятия пострадали из-за атаки дронов

Москва8 июл Вести.В городе Нижнекамске в Татарстане в результате массированной атаки дронов повреждены отдельные предприятия Закамского региона. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

Сегодня в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения написал Радмир Беляев

По словам мэра, тяжелых последствий удалось избежать. Поступила информация о пострадавших с легкими травмами – им уже оказана необходимая медицинская помощь.

На местах работают сотрудники экстренных служб. Последствия ЧП устраняются.

Мэр отметил, что держит ситуацию на личном контроле по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Он заверил, что ситуация находится под контролем, все службы работают слаженно.

Режим беспилотной опасности уже снят. Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.