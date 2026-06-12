В Татарстане прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА

Прокуратура Татарстана контролирует оказание помощи пострадавшим В Татарстане прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА

Москва12 июн Вести.Прокуратура Татарстана взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с утренней атакой беспилотников на Закамский регион республики. Об этом прокуратура республики сообщила на платформе MAX.

Отмечается, что в результате ударов получил повреждения жилой дом, есть пострадавшие.

Исполняющий обязанности Нижнекамского городского прокурора Сергей Божков лично контролирует ситуацию на месте. Налажена связь и совместная работа со всеми профильными службами и ведомствами.

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами говорится в публикации надзорного ведомства

Ранее глава Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА один из дронов попал в жилой дом. Жителей эвакуировали. Троим пострадавшим оказывают медицинскую помощь. По поручению Минниханова на место выехал премьер-министр республики.