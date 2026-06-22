Москва22 июнВести.Соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на многоквартирный дом в городе Щекино находится на контроле прокуратуры Тульской области. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство в мессенджере MAX.
Там отметили, что по предварительной информации в результате происшествия пострадавших нет, жители дома были эвакуированы.
Прокуратура держит на контроле соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощиговорится в публикации
Для оперативного реагирования в прокуратуре организована горячая линия.
Ранее сегодня губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что в городе Щекино беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом.