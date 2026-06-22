Для жильцов атакованного БПЛА дома под Тулой прокуратура открыла горячую линию

Прокуроры контролируют соблюдение прав жильцов атакованного БПЛА дома под Тулой Для жильцов атакованного БПЛА дома под Тулой прокуратура открыла горячую линию

Москва22 июн Вести.Соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на многоквартирный дом в городе Щекино находится на контроле прокуратуры Тульской области. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство в мессенджере MAX.

Там отметили, что по предварительной информации в результате происшествия пострадавших нет, жители дома были эвакуированы.

Прокуратура держит на контроле соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощи говорится в публикации

Для оперативного реагирования в прокуратуре организована горячая линия.

Ранее сегодня губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что в городе Щекино беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом.