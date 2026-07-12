В городе Щекино Тульской области при атаке БПЛА поврежден многоквартирный дом

В Щекине в результате атаки БПЛА повреждена квартира в жилом доме В городе Щекино Тульской области при атаке БПЛА поврежден многоквартирный дом

Москва12 июл Вести.В Тульской области в городе Щекино в результате отражения атаки беспилотников поврежден многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В ходе отражения атаки БПЛА пострадал многоквартирный дом в городе Щекино написал Дмитрий Миляев

Отмечается, что у здания повреждена кровля, а в одной из квартир - потолочные перекрытия.

В результате ЧП никто не пострадал. Жильцов эвакуировали.

Возгораний не возникло. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Для жителей развернут пункт временного размещения.