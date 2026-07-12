Москва12 июлВести.В Тульской области в городе Щекино в результате отражения атаки беспилотников поврежден многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
В ходе отражения атаки БПЛА пострадал многоквартирный дом в городе Щекинонаписал Дмитрий Миляев
Отмечается, что у здания повреждена кровля, а в одной из квартир - потолочные перекрытия.
В результате ЧП никто не пострадал. Жильцов эвакуировали.
Возгораний не возникло. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.
Для жителей развернут пункт временного размещения.