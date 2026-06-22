Москва22 июнВести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в мессенджере MAX о повреждении еще одного дома на территории региона в результате атаки беспилотника.
По данным руководителя субъекта, в результате падения обломков БПЛА в населенном пункте под Тулой загорелась крыша частного дома.
Пострадавших нет. На месте работают оперативные службыговорится в заявлении
Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат атаковал многоквартирный дом в городе Щекино Тульской области. В результате произошедшего никто не пострадал, жильцов эвакуировали.