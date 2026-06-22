Под Тулой после падения обломков БПЛА загорелась крыша частного дома

В Тульской области при атаке БПЛА поврежден еще один дом Под Тулой после падения обломков БПЛА загорелась крыша частного дома

Москва22 июн Вести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в мессенджере MAX о повреждении еще одного дома на территории региона в результате атаки беспилотника.

По данным руководителя субъекта, в результате падения обломков БПЛА в населенном пункте под Тулой загорелась крыша частного дома.

Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат атаковал многоквартирный дом в городе Щекино Тульской области. В результате произошедшего никто не пострадал, жильцов эвакуировали.