Москва5 авгВести.Два дома и два производственных объекта получили повреждения при ударах украинских дронов по территории Тульской области. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев в MAX.
По оперативной информации зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районеговорится в сообщении
Уточняется, что всего за ночь было уничтожено 107 дронов ВСУ. Один из беспилотников попал в складской комплекс Wildberries и спровоцировал пожар.