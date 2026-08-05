В Тульской области после атак БПЛА повреждены дома и производственные объекты Дома и производственные объекты пострадали из-за атак БПЛА в Тульской области

Москва5 авг Вести.Два дома и два производственных объекта получили повреждения при ударах украинских дронов по территории Тульской области. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев в MAX.

По оперативной информации зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе говорится в сообщении

Уточняется, что всего за ночь было уничтожено 107 дронов ВСУ. Один из беспилотников попал в складской комплекс Wildberries и спровоцировал пожар.