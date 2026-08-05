Москва5 авгВести.Один человек пострадал в Тульской области после атаки БПЛА, информировал губернатор региона Дмитрий Миляев.
По предварительной информации погибших нет, ранения получил один человекрассказал он в своем канале на платформе MAX
Губернатор подчеркнул, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание в сортировочном центре Wildberries. Кроме того, повреждения получили два многоквартирных дома в Веневском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе.
В общей сложности подразделения Минобороны РФ уничтожили более 100 дронов в Тульской области, отметил Миляев.