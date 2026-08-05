Одни человек ранен после налета украинских дронов на Тульскую область Украинский дрон ранил человек Тульской области

Москва5 авг Вести.Один человек пострадал в Тульской области после атаки БПЛА, информировал губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительной информации погибших нет, ранения получил один человек рассказал он в своем канале на платформе MAX

Губернатор подчеркнул, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание в сортировочном центре Wildberries. Кроме того, повреждения получили два многоквартирных дома в Веневском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе.

В общей сложности подразделения Минобороны РФ уничтожили более 100 дронов в Тульской области, отметил Миляев.