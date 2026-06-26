Москва26 июнВести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев привел данные о последствиях массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.
По данным главы региона, зафиксированы повреждения на предприятии в Новомосковске.
Также в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковскеговорится в публикации главы региона, размещенной в мессенджере MAX
Известно, что ночью 26 июня в Тульской области сбили 73 украинских БПЛА. Как сообщалось ранее в Щекинском районе пострадала женщина.