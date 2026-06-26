Миляев: в Новомосковске при атаке БПЛА повреждено промышленное предприятие

При атаке БПЛА в Тульской области повреждено предприятие в Новомосковске Миляев: в Новомосковске при атаке БПЛА повреждено промышленное предприятие

Москва26 июн Вести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев привел данные о последствиях массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

По данным главы региона, зафиксированы повреждения на предприятии в Новомосковске.

Также в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске говорится в публикации главы региона, размещенной в мессенджере MAX

Известно, что ночью 26 июня в Тульской области сбили 73 украинских БПЛА. Как сообщалось ранее в Щекинском районе пострадала женщина.