В Тульской области отражена массированная атака 73 БПЛА, пострадала женщина Миляев: при массированной атаке 73 БПЛА в Тульской области пострадала женщина

Москва26 июн Вести.Ночью 26 июня в Тульской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате которой пострадала мирная жительница и повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Тульская область снова подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. Также в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Миляев обратил внимание, что подразделениями ПВО Минобороны РФ за ночь уничтожены 73 украинских БПЛА, и предупредил, что в регионе сохраняется опасность вражеской воздушной атаки.