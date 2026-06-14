Москва14 июнВести.В городе Новомосковск Тульской области обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию промышленного предприятия. Об этом сообщил глоава региона Дмитрий Миляев.
В ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска. Реагирование экстренных служб организовано, характер повреждений уточняетсяпроинформировал губернатор в своем канале в MAX
Глава Тульской области отметил, что в региональном правительстве развернута работа оперативного штаба. "В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА", - добавил Миляев.