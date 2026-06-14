Обломки сбитых БПЛА упали на территорию промпредприятия в Новомосковске

На территорию промпредприятия в Новомосковске упали обломки сбитых БПЛА Обломки сбитых БПЛА упали на территорию промпредприятия в Новомосковске

Москва14 июн Вести.В городе Новомосковск Тульской области обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию промышленного предприятия. Об этом сообщил глоава региона Дмитрий Миляев.

В ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска. Реагирование экстренных служб организовано, характер повреждений уточняется проинформировал губернатор в своем канале в MAX

Глава Тульской области отметил, что в региональном правительстве развернута работа оперативного штаба. "В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА", - добавил Миляев.